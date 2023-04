Papa Francesco alla domenica delle Palme senza carrozzina | parla dell' abbandono di Dio e poi affronta il tema dell' aborto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - AgneseFiducia : RT @FFornosj: In questo mese @Pontifex_fr ci chiede di pregare ed agire per 'fare crescere una cultura della pace'. Questo libro di @antoni… - Bianca34874951 : RT @fanpage: La storia della piccola Angelica, la bimba romana di 6 anni morta nella notte al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una gr… -

torna in Vaticano, chiude la pratica del ricovero al Gemelli con un 'non ho avuto paura' e riprende la normale attività secondo programma. Anche perchè il calendario dei prossimi giorni ...è arrivato in Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della Domenica delle Palme.è arrivato nei pressi dell'obelisco, al centro della piazza, per il rito ...Sono circa trentamila i fedeli a Piazza San Pietro per la messa della Domenica delle Palme celebrata da. E' quanto stima la gendarmeria vaticana.è arrivato in Piazza ...

Il Pontefice nel ringraziare tutti per la vicinanza, ha affidato nella preghiera soprattutto i pazienti più piccoli del reparto di oncologia pediatrica, che ha incontrato al Policlinico Gemelli nei gi ...Il Pontefice, per quanto ancora convalescente dopo il recente ricovero in ospedale, presente in Piazza San Pietro davanti a 30'000 fedeli ...