Papa | anch' io ho bisogno che Gesù mi accarezzi

"Oggi ci sono tanti cristi abbandonati" e "Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati", ha detto ilcommentando il Vangelo che ricorda come anche Gesù sulla croce ...Domenica delle Palme: ila San Pietro celebra la messa. "'io ho bisogno che Gesù mi accarezzi"Sono circa trentamila i fedeli a Piazza San Pietro per la messa della Domenica delle Palme celebrata daFrancesco. E' quanto stima la gendarmeria vaticana.Francesco è arrivato in Piazza ...

Papa Francesco ha dedicato le sue parole agli ultimi, ricordando il senzatetto morto a novembre sotto il colonnato di San Pietro ..."Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli". Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa delle Palme. (ANSA) ...