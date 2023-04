Pallavolo Serie A2 Maschile. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia chiude la stagione regolare strapazzando Bergamo (Di domenica 2 aprile 2023) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – Bergamo 0 Progressione set: 25/21 – 25/13 – 25/15 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 18, Candellaro 4, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra, Tallone, Terpin 13, Fedrizzi, Buchegger 17, Lucconi 25, Belluomo 6. Bergamo: Copelli 5, Held 9, Catone, Lavorato, Cargioli 1, Cominetti 8, Toscani ( L1), Pahor, Baldi, Mazzon 1, Cioffi, Padura 11, De Luca ( L2), Jovanovic 2. Arbitri: Vibo Valentia Nell’ultima gara della stagione regolare, la Tonno Callipo Calabria Vibo ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 aprile 2023)3 –0 Progressione set: 25/21 – 25/13 – 25/15: Mijailovic 18, Candellaro 4, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra, Tallone, Terpin 13, Fedrizzi, Buchegger 17, Lucconi 25, Belluomo 6.: Copelli 5, Held 9, Catone, Lavorato, Cargioli 1, Cominetti 8, Toscani ( L1), Pahor, Baldi, Mazzon 1, Cioffi, Padura 11, De Luca ( L2), Jovanovic 2. Arbitri:Nell’ultima gara della, la...

