(Di domenica 2 aprile 2023) Arriva il secondo K.O di fila per. La capolista infatti dopo ladella scorsa settimana contro Fasano ha dovuto cedere il passo anche anel big match della venticinquesima giornata del Campionato di2022-di. Un successo che ha consegnato ai sardi la certezza di disputare i-off. Nello specifico gli uomini di coach Cotura hanno perso tra le mura amiche con il risultato di 24-26 dopo un match molto avvincente, dove gli isolani sono stati abili ad accumulare un vantaggio di +4 al termine della prima frazione premendo poi il piede sull’acceleratore nel secondo tempo. Ad approfittare della débâcle di Bressanone ci ha pensato l’Alperia Merano, adesso a soli due punti dalla vetta dopo il successo in ...

Pallamano, Serie A Gold 2023: nuova sconfitta per Brixen, Sassari centra i play off OA Sport

