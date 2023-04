Pallamano femminile, Serie A: Erice vince e passa ai Playoffs (Di domenica 2 aprile 2023) Tante emozioni come da copione al termine della ventesima giornata di Serie A con il passaggio automatico ai Playoffs da parte di AC Life Style Erice. La compagine citata, nettamente superiore a Tushe Prato (37-21) raggiunge Jomi Salerno e Cassa Rurale Pontinia, già matematicamente certe di contendersi lo scudetto dopo la ventesima giornata. Entrambe le realtà citate non hanno avuto problemi ad imporsi nei rispettivi incontri. Salerno ha primeggiato per un punto (29-28) in casa di Alì Best Espresso Mestrino, Pontinia non ha fatto sconti davanti ai propri tifosi imponendosi per 32 a 22 contro Securfox Ferrara. Mezzocorna ha avuto la meglio per una lunghezza alla sirena finale nei confronti di Cassano Magnago, sfida decisamente più incerta rispetto a quanto accaduto tra Casalgrande Padana e Cellini Padova. Le venete ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Tante emozioni come da copione al termine della ventesima giornata diA con ilggio automatico aida parte di AC Life Style. La compagine citata, nettamente superiore a Tushe Prato (37-21) raggiunge Jomi Salerno e Cassa Rurale Pontinia, già matematicamente certe di contendersi lo scudetto dopo la ventesima giornata. Entrambe le realtà citate non hanno avuto problemi ad imporsi nei rispettivi incontri. Salerno ha primeggiato per un punto (29-28) in casa di Alì Best Espresso Mestrino, Pontinia non ha fatto sconti davanti ai propri tifosi imponendosi per 32 a 22 contro Securfox Ferrara. Mezzocorna ha avuto la meglio per una lunghezza alla sirena finale nei confronti di Cassano Magnago, sfida decisamente più incerta rispetto a quanto accaduto tra Casalgrande Padana e Cellini Padova. Le venete ...

