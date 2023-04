Pakistan | dramma nella città di Karachi | 12 morti e sei feriti durante una ressa per il cibo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Almeno 12 persone, tra cui nove donne e tre bambini, sono morte sabato 1 aprile in unascoppiata mentre una folla di persone indigenti raccoglieva generi alimentari gratuiti e denarodi, nel sud del. L’incidente è avvenuto quando le persone si trovavano in coda fuori da una fabbrica per ottenere razioni alimentari e piccole cifre in contanti. Di solito,il mese di Ramadan, le famiglie ricche distribuiscono ‘zakat‘ (elemosina) tra i poveri sotto forma di alimentari e somme in denaro. Secondo la polizia, circa 400 persone si erano radunate all’interno della fabbrica quando è avvenuta la fuga precipitosa. “Dodici persone sono morte mentre altre sei sono rimaste ferite nell’incidente”, hanno confermato polizia e funzionari sanitari. La ...