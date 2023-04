Pagelle Spezia-Salernitana: TOP e FLOP del match – VOTI (Di domenica 2 aprile 2023) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Spezia-Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Salernitana, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sambia FLOP: Caldara Pagelle: al termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sambia: Caldara: al termine delL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : ???? L'Under 21 batte la #Serbia in amichevole ?? A centrocampo brilla Salvatore #Esposito ?? E i giornali lo celebrano… - ARLC69 : @DucaAndrea85 @Inter @BelRedDevils È stato rotto fino ad un mese fa, con noi non sta in piedi, ma le vedi le parti… -