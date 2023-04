Pagelle Roma-Sampdoria 3-0 | voti e tabellino serie A 2022 2023

(Di domenica 2 aprile 2023) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventottesima giornata di. Dopo l’espulsione di Murillo, imperversano i giallorossi che piegano la resistenza blucerchiata grazie ai gol di Wijnaldum, Dybala su rigore ed El Shaarawy bellissimo nel recupero. Di seguito ecco iai protagonisti della sfida odierna. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Rui Patricio 6; Zalewski 6 (41’ st Celik sv), Smalling 6, Llorente 6, Spinazzola 6; Wijnaldum 7.5, Matic 7; Dybala 7, Pellegrini 6 (35’ st Solbakken 6.5), El Shaarawy 7; Abraham 5.5 (13’ st Belotti 6). In panchina: Boer, Svilar, Keramitsis, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore: Mourinho ...

Roma-Sampdoria 3-0 LE PAGELLE: Matic beautiful mind. Wijnaldumagic fly ForzaRoma.info

Pagelle e tabellino di Roma-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23 ...Le pagelle di Roma-Sampdoria. I giallorossi trionfano per 1 a 0 sulla squadra di Stankovic: la decide Wijnaldum ...