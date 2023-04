Pagelle MotoGP GP Argentina 2023 | Bezzecchi è un cannibale | Bagnaia getta via il podio

(Di domenica 2 aprile 2023) Ledel Gran Premio didi, in cui il pilota della Mooney VR46 Marcoha conquistato il suo primo successo nella classe regina dominando sin dal primo giro. Alle spalle dell’italiano si piazzano il francese della Ducati Pramac, Johann Zarco, e lo spagnolo della Ducati Gresini Team, Alex Marquez. Un successo strepitoso quello di Bez, che conquista anche la leadership del Mondiale e quindi merita il massimo in pagella. Male, chevia unpraticamente certo a pochi giri dalla fine, brillano anche Zarco e Marquez. Ecco ledel Gran Premio di. FRANCESCO5Il campione del mondo in carica disputa un’ottima ...

Ecco ledi Paolo Beltramo della Sprint in Argentina. Domenica il GP alle 19 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW

Le pagelle del Gran Premio di Argentina 2023 di MotoGP, in cui il pilota della Mooney VR46 Marco Bezzecchi ha conquistato il suo primo successo nella classe regina dominando sin dal primo giro. Alle ...Brad Binder fa sua la Sprint Race del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023, e lo fa con una prova davvero di spessore. Il sudafricano è l’MVP di giornata e precede l ...