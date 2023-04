Pagelle Monza-Lazio | Provedel e Milinkovic da urlo | delude Caprari

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP:VOTI: al termine del match(3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Donati 5, Pablo Marí 5, Marlon 5.5 (59? Antov 5); Ciurria 6, Machin 6 (80? Barberis 5), Rovella 6.5 (59? Colpani 6.5), Carlos Augusto 5.5; Sensi 6,4.5 (71? Gytkhaer 5) ; Petagna 6 (59? Dani Mota 5). A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, Gytkhaer, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Mota, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino ...