Pagelle Giro delle Fiandre 2023: Tadej Pogacar inattaccabile, Van Aert senza gambe, Trentin uomo squadra (Di domenica 2 aprile 2023) La seconda Classica Monumento della stagione è stata all’altezza della prima. Lo spettacolo visto oggi al Giro delle Fiandre è stato semplicemente eccezionale, offrendo tutto quello che si può chiedere ad una corsa su due ruote. Con una prestazione da alieno Tadej Pogacar si è preso la vittoria, confermando di essere il numero uno del ciclismo sul panorama internazionale. Dietro di lui uno storico Mathieu van der Poel, con Mads Pedersen che ha battuto Wout van Aert per il terzo gradino del podio. Pagelle Giro delle Fiandre 2023 Tadej Pogacar, 10 e lode: quarta Monumento in carriera dopo i due successi al Lombardia e quello alla Liegi, decima vittoria di questo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) La seconda Classica Monumento della stagione è stata all’altezza della prima. Lo spettacolo visto oggi alè stato semplicemente eccezionale, offrendo tutto quello che si può chiedere ad una corsa su due ruote. Con una prestazione da alienosi è preso la vittoria, confermando di essere il numero uno del ciclismo sul panorama internazionale. Dietro di lui uno storico Mathieu van der Poel, con Mads Pedersen che ha battuto Wout vanper il terzo gradino del podio., 10 e lode: quarta Monumento in carriera dopo i due successi al Lombardia e quello alla Liegi, decima vittoria di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StadioSport : Voti e pagelle Inter-Fiorentina 0-1: incubo senza fine per Inzaghi: Pomeriggio da dimenticare per i nerazzurri; un’… - SpazioCiclismo : Una #VoltaCatalunya102 spettacolare, che comincia far venire l'acquolina in bocca in vista del #Giro - sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo (Portimao): le pagelle della gara Sprint di Paolo Beltramo: Brava la Dorna a rendere spettaco… -