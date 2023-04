Pagamento in contanti proibito: scatta la stangata e se lo fai rischi grosso (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono situazioni specifiche in cui il Pagamento in contanti è come se fosse proibito. Ecco quando rischi la stangata Negli ultimi anni, sempre più italiani hanno scelto di adottare i pagamenti elettronici come modalità preferita per effettuare transazioni commerciali. Ecco quando è sconsigliato il Pagamento in contanti – Ilovetrading.itQuesta tendenza è stata così forte da spingere il governo a introdurre norme che obbligano le attività commerciali ad avere un Pos per poter accettare pagamenti con carta. Nonostante l’utilizzo di contanti possa ancora risultare comodo in alcune situazioni, ci sono anche casi in cui è sconsigliato poiché può portare ad una maggiore esposizione al rischio di furto o rapina. Pertanto, molti consumatori ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono situazioni specifiche in cui ilinè come se fosse. Ecco quandolaNegli ultimi anni, sempre più italiani hanno scelto di adottare i pagamenti elettronici come modalità preferita per effettuare transazioni commerciali. Ecco quando è sconsigliato ilin– Ilovetrading.itQuesta tendenza è stata così forte da spingere il governo a introdurre norme che obbligano le attività commerciali ad avere un Pos per poter accettare pagamenti con carta. Nonostante l’utilizzo dipossa ancora risultare comodo in alcune situazioni, ci sono anche casi in cui è sconsigliato poiché può portare ad una maggiore esposizione alo di furto o rapina. Pertanto, molti consumatori ...

