Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Padovan: “Napoli favorito contro il Milan, l’assenza di Osimhen peserà poco” - PianetaMilan : Padovan: '#Napoli superiore al #Milan. Non mi aspetto sorprese' #NapoliMilan #SempreMilan - Antonel45sck : RT @NapoliAddict: Padovan: 'Napoli favorito contro il Milan, l'assenza di Osimhen peserà poco' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tu… - NapoliAddict : Padovan: 'Napoli favorito contro il Milan, l'assenza di Osimhen peserà poco' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Padovan: 'Il Napoli è nettamente più forte del Milan, l'assenza di Osimhen peserà poco' -

Giancarlo, giornalista, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole:..."Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Giancarlo: "Per lo ...del pronostico però oggettivamente capire che la parte del tabellone in cui è finito ilè più ...L'Italia non vince da quattro partite giocate a(3N, 1P): l'ultimo successo azzurro nel ... COM PER L'ANALISI DEL DIRETTORE GIANCARLO

Padovan: "Napoli favorito contro il Milan. Anche in Champions non mi aspetto sorprese" Milan News

NAPOLI-MILAN STREAMING GRATIS – La sosta delle nazionali ha lasciato tifosi ed appassionati senza i maggiori campionati europei. Il primo weekend di aprile consegue di fatto la 28a giornata di Serie A ...Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport commentando il match di questa sera fra Napoli e Milan: "Milan e Napoli sono differenti ma non troppo. Il Napoli ...