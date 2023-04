Padovan | «Inzaghi si esalta nelle coppe! Io proverei un attacco»

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 aprile 2023)ha parlato della partita di Coppa Italia fra Juventus e Inter, semifinale di andata. Il giornalista si aspetta una reazione dai nerazzurri e dadopo il KO con la Fiorentina REAZIONE ? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Giancarlosi aspetta una reazione dell’Inter in Coppa Italia: «sicoppe, la Juventus deve stare attenta martedì sia per lo spirito di reazione dell’Inter che per, che prepara molto bene le partite. L’Inter ha portato tanti uomini vicino al gol, soprattutto Lukaku. Io insisterei su Lukaku,la Lula. Un gol da Torino lo potrebbero portare a casa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...