Padovan: "Il Napoli è favorito contro il Milan, l'assenza di Osimhen non influirà molto" (Di domenica 2 aprile 2023) Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Il Napoli è nettamente più forte del Milan e credo che gli azzurri siano favoriti: non mi aspetto soprese nè stasera e nemmeno in Champions. L'assenza di Osimhen peserà poco, il Napoli ha vinto lo stesso, anche senza di lui". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Giancarlo, giornalista, ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Ilè nettamente più forte dele credo che gli azzurri siano favoriti: non mi aspetto soprese nè stasera e nemmeno in Champions. L'dipeserà poco, ilha vinto lo stesso, anche senza di lui".

