Tutti pazzi per Victor Osimhen . Anche vecchi bomber del campionato italianoPablo Daniel. L'ex centravanti di Roma, Inter e Juve, infatti, ha postato una foto sui social diventata virale in poche ore. L'italo - argentino indossa la maschera protettiva al volto ...Della partita i tre consiglieri uscenti della civica Cittadini in Comune, Giovanni Luzii ,... poi passatofederato in Forza Italia. Commenti da ...Jaconi , classe 1947, è l'allenatore che detiene il record per il maggior numero di promozioni in Italia: otto tra i professionisti proprioGigi Simoni , e tre tra i dilettanti. Da ...

Osvaldo come Osimhen: virale lo scatto con una maschera inedita Corriere dello Sport

L'ex attaccante di Inter e Roma si fa una foto sui social con la protezione al volto per imitare il bomber del Napoli ...