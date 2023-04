Osimhen salta Napoli Milan | il retroscena sull’infortunio

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilsi prepara a scendere in campo contro ildomani sera al Maradona per la prima di tre sfide che si terranno nel mese di aprile. Nella gara di Serie A, Luciano Spalletti dovrà sicuramente rinunciare a Victor, out per una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Il nigeriano farà spazio a Giovanni Simeone, che finora non ha mai deluso quando chiamato in campo.IldiSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 9 delè rientrato affaticato dalle due partite giocate con la maglia della Nazionale e aveva lamentato qualche fastidio già nel corso dell’allenamento di giovedì.aveva infatti detto di avere il muscolo impastato e per questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - anperillo : ?? #Osimhen salta #NapoliMilan di campionato. Distrazione muscolare. Da valutare per gli impegni di… - Antonio17033517 : RT @Anto_ni_o___: Ma voi immaginate #Osimhen torna per la partita col #Verona (miracolo) prende il giallo e salta la #Juve - Anto_ni_o___ : Ma voi immaginate #Osimhen torna per la partita col #Verona (miracolo) prende il giallo e salta la #Juve - MilanLiveIT : #Napoli, altro forfait per Spalletti ? Dopo #Osimhen anche lui salta il #Milan -

Pioli vedi anche Infortunio, l'attaccante del Napolila partita col Milan FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Napoli, altro che scaramanzia: in strada si celebra lo ...Ahi, ahi,, fastidio all'adduttore sinistro di ritorno dagli impegni con la nazionale nigeriana. Non c'è verso che giochi contro il Milan. Saltò anche la gara d'andata. ...Altra assenza a sorpresa per il Napoli . Nell'elenco dei convocati, oltre a, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League , non figura neppure Mathias Olivera. L'ex terzino del Getafe non sarà della gara per un episodio di lombalgia . Il terzino era ...

Napoli, lesione muscolare per Osimhen: salta il Milan. È in dubbio anche per la Champions La Gazzetta dello Sport

Tegola per il Napoli e per Spalletti: Osimhen ha riportato una lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Salta sicuramente il Milan e il Lecce, ma è a rischio anche per la Champions ...Ufficiali i convocati di Spalletti per la gara contro i rossoneri. Nell'elenco non figura il bomber nigeriano, ma spunta un'altra assenza pesante ...