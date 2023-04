Osimhen: arriva un gesto speciale, vuole esserci in Champions League (Di domenica 2 aprile 2023) Victor Osimhen vuole recuperare dall’infortunio e giocare le due gare dei quarti di finale Champions League tra Milan e Napoli. L’attaccante del Napoli ha subito un problema muscolare con la Nigeria. Salterà Napoli-Milan ed al suo posto giocherà Giovanni Simeone che ha una media gol clamorosa, nonostante i pochi minuti giocati. Ma è chiaro che la perdita di Osimhen incide sulla squadra azzurra, visto che l’attaccante ex Lille è un vero e proprio fenomeno. Osimhen lancia messaggi importanti sul suo infortunio. Già a Castel Volturno aveva svelato ad un tifoso che non si trattava di nulla di grave. Ma il nigeriano ha detto altre parole rassicuranti: “Non è nulla di grave, mi prendo dodici giorni di riposo e poi ritorno in Champions League”. Una ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 aprile 2023) Victorrecuperare dall’infortunio e giocare le due gare dei quarti di finaletra Milan e Napoli. L’attaccante del Napoli ha subito un problema muscolare con la Nigeria. Salterà Napoli-Milan ed al suo posto giocherà Giovanni Simeone che ha una media gol clamorosa, nonostante i pochi minuti giocati. Ma è chiaro che la perdita diincide sulla squadra azzurra, visto che l’attaccante ex Lille è un vero e proprio fenomeno.lancia messaggi importanti sul suo infortunio. Già a Castel Volturno aveva svelato ad un tifoso che non si trattava di nulla di grave. Ma il nigeriano ha detto altre parole rassicuranti: “Non è nulla di grave, mi prendo dodici giorni di riposo e poi ritorno in”. Una ...

