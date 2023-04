Orrore in Florida | bimbo scomparso trovato morto nella bocca di un alligatore

(Di domenica 2 aprile 2023) Un bambino di due annigiovedì scorso inè statodi un, il rettile è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia. Lo riporta Sky news Usa. Ilera stato dato per disperso dopo che la madre ventenne era stata trovata morta nel suo appartamento di St. Petersburg. La polizia ha detto che la donna era stata accoltellata numerose volte. Il piccolo era a quasi 16 chilometri da casa, nelle vicinanze di un lago nel Dell Holmes Park. Il padre del bambino è stato accusato di due omicidi di primo grado, ha dichiarato il capo della polizia Anthony Holloway. “Non volevamo trovarlo in questo modo, ma almeno ora possiamo dare un po’ di pace a quella famiglia”, ha detto Holloway in conferenza stampa. ...

Un bambino di due anni scomparso giovedì scorso in Florida è stato trovato morto nella bocca di un alligatore, il rettile è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia. Lo riporta Sky news Usa.