Oroscopo 2 aprile 2023

(Di domenica 2 aprile 2023) La Luna in Leone si collega a Mercurio in Ariete alle 8:03 del mattino, favorendo la comunicazione, e ci sentiamo particolarmente riflessivi e introspettivi quando la Luna entra in Vergine alle 12:57 del mattino. La Luna si oppone a Saturno in Pesci alle 18:44, incoraggiandoci a esplorare i nostri limiti e a stabilire dei confini.