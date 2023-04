Orlando a Cottarelli: 'Che opportunità ci sono senza redistribuzione?' (Di domenica 2 aprile 2023) Un partito democratico laburista e mezzo liberista ? "Oggi Carlo Cottarelli in un'intervista ricca di spunti pone una serie di quesiti assolutamente legittimi che spero possano contribuire ad ... Leggi su globalist (Di domenica 2 aprile 2023) Un partito democratico laburista e mezzo liberista ? "Oggi Carloin un'intervista ricca di spunti pone una serie di quesiti assolutamente legittimi che spero possano contribuire ad ...

Orlando a Cottarelli: 'Che opportunità ci sono senza redistribuzione' Cottarelli spiega che il dilemma di fronte al quale starebbe il Pd sarebbe quello tra `... Ma davvero esiste nella realtà questo dilemma" È quanto si chiede Andrea Orlando, esponente del Partito ...