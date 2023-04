Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2023: Max Verstappen vince una gara folle, 12° Sainz sanzionato e Leclerc ritirato (Di domenica 2 aprile 2023) Titoli di coda sul terzo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, in Australia, abbiamo assistito a una gara particolarmente intensa nella quale i piloti hanno dovuto fare i conti con le caratteristiche particolari del tracciato. Una pista da medio carico, in cui il fenomeno del graining sulle gomme ha condizionato non poco la gestione della corsa. La FIA alla vigilia ha dato il via libera alle quattro zone DRS. Per questo, dobbiamo parlare dell’edizione della corsa di Melbourne in cui sono state toccate punte velocistiche notevole, attorno ai 340 km/h. Le strade dell’Albert Park sono state riasfaltate nel 2022, inserendo nell’agglomerato delle inclusioni metalliche che hanno migliorato il grip dei pneumatici. L’asfalto era infatti più liscio rispetto agli altri circuiti del mondiale e ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Titoli di coda sul terzo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, in, abbiamo assistito a unaparticolarmente intensa nella quale i piloti hanno dovuto fare i conti con le caratteristiche particolari del tracciato. Una pista da medio carico, in cui il fenomeno del graining sulle gomme ha condizionato non poco la gestione della corsa. La FIA alla vigilia ha dato il via libera alle quattro zone DRS. Per questo, dobbiamo parlare dell’edizione della corsa di Melbourne in cui sono state toccate punte velocistiche notevole, attorno ai 340 km/h. Le strade dell’Albert Park sono state riasfaltate nel 2022, inserendo nell’agglomerato delle inclusioni metalliche che hanno migliorato il grip dei pneumatici. L’asfalto era infatti più liscio rispetto agli altri circuiti del mondiale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sodjee : RT @VikyBorgomeo: #f1 #AustralianGP ORDINE D'ARRIVO M. Verstappen L. Hamilton F. Alonso L. Stroll S. Perez L. Norris N. Hulkenberg O. Pias… - VikyBorgomeo : #f1 #AustralianGP ORDINE D'ARRIVO M. Verstappen L. Hamilton F. Alonso L. Stroll S. Perez L. Norris N. Hulkenberg O… - F1Newsinfo : Ordine d'arrivo. Sainz fuori dai punti per effetto delle penalità di 5 secondi #F1 #AusGP - raccoinviaggio : #AustralianGP - Andava confermato l'ordine d'arrivo del giro prima del maxi incidente al via. La @fia dimostra di… - Andrea_82b15 : @ziotui Me so svegliato e pensavo de legge ordine d’arrivo, invece po esse me godo un giro folle senza regole. -

