Opportunità di lavoro: ASMEL seleziona idonei ai fini di assunzione (Di domenica 2 aprile 2023) Opportunità di lavoro attraverso ASMEL, l'associazione selezioni idonei per il rinnovo di un elenco ai fini dell'assunzione. Ecco i requisiti Opportunità di lavoro attraverso ASMEL. l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali ha pubblicato un bando su sugli albi pretori di tutti i Comuni che ne fanno parte. Tale bando è volto alla formazione di un elenco per di figure idonee ai fini di assunzione a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. I profili richiesti sono: Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1; Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Posizione economica di accesso D1; Istruttore ...

