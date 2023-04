Operatori del 118 aggrediti, la condanna dell’ASL di Avellino (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’aggressione avvenuta nella giornata di oggi 2 aprile nei confronti degli Operatori dell’Emergenza territoriale da parte di un paziente e dei suoi familiari durante l’intervento di soccorso del 118, il medico e l’autista in servizio presso la postazione PSAUT di Atripalda sono ricorsi alle cure mediche presso il Pronto soccorso dell’AORN Moscati con prognosi a 3 giorni. La Direzione Strategica dell’ASL esprime la propria vicinanza agli Operatori convolti stigmatizzando l’accaduto: “Siamo costernati di fronte ad episodi come questo – afferma il Direttore Generale dell’ASL di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante – è gravissimo assistere ancora ad atti di violenza nei confronti degli Operatori sanitari quotidianamente impegnati a tutela ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’aggressione avvenuta nella giornata di oggi 2 aprile nei confronti deglidell’Emergenza territoriale da parte di un paziente e dei suoi familiari durante l’intervento di soccorso del 118, il medico e l’autista in servizio presso la postazione PSAUT di Atripalda sono ricorsi alle cure mediche presso il Pronto soccorso dell’AORN Moscati con prognosi a 3 giorni. La Direzione Strategicaesprime la propria vicinanza agliconvolti stigmatizzando l’accaduto: “Siamo costernati di fronte ad episodi come questo – afferma il Direttore GeneralediMario Nicola Vittorio Ferrante – è gravissimo assistere ancora ad atti di violenza nei confronti deglisanitari quotidianamente impegnati a tutela ...

