Onu | presidenza alla Russia Ira di Kiev? Perché Zelensky non può opporsi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 aprile 2023) Da ieri, la Federazione Russa ha assunto il ruolo di guida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’investitura ha mandato su tutte le furie il presidente ucraino, Volodymyr, il quale ha parlato esplicitamente di “completo fallimento dell’istituzione”, ora presieduta da uno “Stato terrorista”.ha già avanzato l’ipotesi di privare Mosca del diritto di presiedere il Consiglio. Eppure, in questo caso, verrebbe privato un Paese sovrano del proprio status giuridico e del suo riconoscimento a livello internazionale. Non è errato, come affermato da, sottolineare l’incongruenza di un’organizzazione nata per tutelare la cooperazione tra Stati e promuovere della pace, e che ora si trova presieduta da un Paese aggressore. Nonostante tutto, l’Ucraina non potrebbe in alcun modo ribaltare lo scenario, se non violando ...