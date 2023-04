Onana: 'Inter, non arrivare in Champions sarebbe catastrofico. Vi spiego perchè sono venuto qui' (Di domenica 2 aprile 2023) “Il Lione mi voleva, ma non c’è stato nulla da fare: alla fine ho scelto l’Inter, è di un livello superiore”.... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) “Il Lione mi voleva, ma non c’è stato nulla da fare: alla fine ho scelto l’, è di un livello superiore”....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Inter, Onana: “Io do istruzioni, i compagni devono seguirle. Non mi serve la fascia per comandare, il portiere è il… - VperVents : @Aleee_Inter Inzaghi ha fatto delle cazzate quest'anno ma la responsabilità più grande non è della squadra ma della… - MilanWorldForum : Onana:'Non pensiamo al Milan, ma i tifosi...' Le dichiarazioni -) - sportli26181512 : Onana: 'Inter, non arrivare in Champions sarebbe catastrofico. Vi spiego perchè sono venuto qui': “Il Lione mi vole… - giakaiu15 : Cosa hanno in comune Skriniar De Vrij Dumfries Brozovic Onana Sono la spina dorsale dell'Inter di Conte prima e In… -