Omar Mohamed: «Nessuno sceglie di essere un rifugiato» (Di domenica 2 aprile 2023) Il giovane somalo Omar Mohamed ha raccontato la sua storia nella graphic novel Come stelle nel cielo Leggi su vanityfair (Di domenica 2 aprile 2023) Il giovane somaloha raccontato la sua storia nella graphic novel Come stelle nel cielo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisabettaRosa8 : RT @La_Lettura: Veri, ma romanzeschi: nell'App de «la Lettura» il focus di @idaBozzi sui volti reali nella narrativa. In edicola e digitale… - cecicecia : RT @La_Lettura: Veri, ma romanzeschi: nell'App de «la Lettura» il focus di @idaBozzi sui volti reali nella narrativa. In edicola e digitale… - HankHC91 : RT @La_Lettura: Veri, ma romanzeschi: nell'App de «la Lettura» il focus di @idaBozzi sui volti reali nella narrativa. In edicola e digitale… - giuliaziino : RT @La_Lettura: Veri, ma romanzeschi: nell'App de «la Lettura» il focus di @idaBozzi sui volti reali nella narrativa. In edicola e digitale… - IlCastoroLibri : RT @La_Lettura: Veri, ma romanzeschi: nell'App de «la Lettura» il focus di @idaBozzi sui volti reali nella narrativa. In edicola e digitale… -