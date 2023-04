Oltre le offensive di primavera. Gli scenari in Ucraina secondo il generale Jean (Di domenica 2 aprile 2023) L’aggressione russa all’Ucraina ha superato ormai il suo quattrocentesimo giorno. Il suo esito è ancora incerto. Diverrà forse più prevedibile dopo le preannunciate offensive di primavera. Non è però sicuro che lo divenga. E’ sempre più facile iniziare una guerra che terminarla. Sono infatti in gioco i destini non solo dei belligeranti, ma anche il potere dei loro capi politici. Il conflitto in corso potrebbe divenire di lunga durata. Anche in caso di sconfitta totale è probabile che gli ucraini continuino a combattere in profondità, al limite con una strategia di guerriglia. L’Occidente continuerà a sostenerli. I russi non dispongono dei 5-600.000 necessari per controllare il territorio. Non si conoscono quali siano gli obiettivi che potrebbero indurre Vladimir Putin – oggi zar senza impero, ma che aspira a essere un nuovo Pietro il ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) L’aggressione russa all’ha superato ormai il suo quattrocentesimo giorno. Il suo esito è ancora incerto. Diverrà forse più prevedibile dopo le preannunciatedi. Non è però sicuro che lo divenga. E’ sempre più facile iniziare una guerra che terminarla. Sono infatti in gioco i destini non solo dei belligeranti, ma anche il potere dei loro capi politici. Il conflitto in corso potrebbe divenire di lunga durata. Anche in caso di sconfitta totale è probabile che gli ucraini continuino a combattere in profondità, al limite con una strategia di guerriglia. L’Occidente continuerà a sostenerli. I russi non dispongono dei 5-600.000 necessari per controllare il territorio. Non si conoscono quali siano gli obiettivi che potrebbero indurre Vladimir Putin – oggi zar senza impero, ma che aspira a essere un nuovo Pietro il ...

