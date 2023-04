Olimpiadi | la Russia non invierà i suoi atleti in Polonia alle qualificazioni di scherma

(Di domenica 2 aprile 2023) Lanonindiper ledal 21 al 23 aprile per le condizioni ritenute “inaccettabili”. Lo ha detto il capo della federazione russa di, Ilgar Mamedov, citato da Ria Novosti. Varsavia ha annunciato che per partecipare glirussi devono firmare una dichiarazione scritta nella quale affermano di non sostenere la guerra russa in Ucraina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : #Russia ha violato la tregua olimpica attaccando l'Ucraina durante le @olimpiadi del 2022.Questa tregua è stata sta… - GerardQuenon : RT @ultimenotizie: La #Russia non invierà i suoi atleti in #Polonia alle qualificazioni di scherma per le Olimpiadi dal 21 al 23 aprile per… - ultimenotizie : La #Russia non invierà i suoi atleti in #Polonia alle qualificazioni di scherma per le Olimpiadi dal 21 al 23 april… - Lollaw6 : @bordoni_russia Ma che cacchio fanno gli atleti ruzzi alle olimpiadi? -

Roma, 2 apr. La guerra dellacontro lUcraina ha causato la morte di 262 atleti ucraini. (Tra cui, si e' saputo oggi, anche ...che nessun atleta russo dovrebbe essere ammesso alleo ad ...... e non ha deciso in merito alla loro partecipazione allestesse.... non dando punti ed escludendo gli atleti di Bielorussia e. E penso che non dovrebbero essere ammessi, in realtà, a mio parere, così come per non dovrebbero giocare le. Sento che i ...

