Olimpia Milano-Venezia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 2 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventiquattresima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Messina sono reduci da una settimana che li ha definitivamente esclusi dai playoff di Eurolega; una situazione che ora li obbliga a concentrarsi pienamente sul campionato. Da canto loro, i lagunari vengono da due vittorie consecutive e proveranno l’impresa per rimanere a contatto delle prime otto della classe. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 2 aprile sul parquet del Mediolanum Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in...