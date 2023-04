Oggi e domani Friuli al voto. Per la Regione sfida a quattro (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi e lunedì il Friuli Venezia Giulia va alle urne per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il Consiglio. E in 24 Comuni, tra cui Udine, per eleggere il sindaco e le assemblee municipali. quattro i candidati presidenti, con 13 liste di supporto. I candidati a governatoreCon il presidente uscente Massimiliano Fedriga è schierato compatto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, oltre alle liste Fedriga Presidente e Autonomia responsabile.Massimo Moretuzzo, consigliere regionale uscente, è sostenuto dal Partito democratico e Movimento 5 stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra, Slovenska skupnost e Open Sinistra Fvg, quindi l'intero centrosinistra.Alessandro Maran, già parlamentare Ds e Pd, nonché Scelta civica, corre per il Terzo Polo e può contare sull'appOggio di Azione-Italia ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 aprile 2023)e lunedì ilVenezia Giulia va alle urne per eleggere il presidente dellae rinnovare il Consiglio. E in 24 Comuni, tra cui Udine, per eleggere il sindaco e le assemblee municipali.i candidati presidenti, con 13 liste di supporto. I candidati a governatoreCon il presidente uscente Massimiliano Fedriga è schierato compatto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, oltre alle liste Fedriga Presidente e Autonomia responsabile.Massimo Moretuzzo, consigliere regionale uscente, è sostenuto dal Partito democratico e Movimento 5 stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra, Slovenska skupnost e Open Sinistra Fvg, quindi l'intero centrosinistra.Alessandro Maran, già parlamentare Ds e Pd, nonché Scelta civica, corre per il Terzo Polo e può contare sull'appo di Azione-Italia ...

