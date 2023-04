Oggi 2 aprile: Domenica delle Palme. Inizia la Settimana Santa che culminerà a Pasqua (Di domenica 2 aprile 2023) Siamo arrivati alla Domenica delle Palme, la Domenica che precede la Pasqua e segna l’inizio della Settimana Santa. La Domenica delle Palme apre la Settimana Santa. Questa festa fa memoria dei giorni in cui Gesù fu acclamato come un re dagli abitanti di Gerusalemme che lo salutavano con delle Palme, prima di essere condannato a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 2 aprile 2023) Siamo arrivati alla, lache precede lae segna l’inizio della. Laapre la. Questa festa fa memoria dei giorni in cui Gesù fu acclamato come un re dagli abitanti di Gerusalemme che lo salutavano con, prima di essere condannato a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

