Occupazione, il tasso cresce ma noi restiamo all'ultimo posto in Europa (Di domenica 2 aprile 2023) Il tasso di Occupazione in Italia cresce. Nel 2022 registra un aumento di 1,9 punti. Ma oltre al fatto che gran parte dell'aumento è dovuto a lavoro precario e autonomo, first appeared on il manifesto.

