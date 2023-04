Nuovo volantino Coop Buona Pasqua: offerte imperdibili fino al 13 aprile (Di domenica 2 aprile 2023) . Le offerte della Coop, sono partite ieri, 30 marzo, è dureranno fino a giovedì 13 aprile 2023. Come plausibile, offerte sui dolciumi, in particolare quelli a tema Pasquale. Tra questi, troviamo l’offerta sulla colomba Pasquale: una colomba Fior Fiore + una confezione di pasticcini a scelta (Cuor di Gianduia, Delizie all’Albicocca o Ruvidi con Cioccolato), vostri a solamente 10 euro. Le offerte Buona Pasqua della Coop A 3,99 euro, possiamo trovare in questo periodo una confezione di buonissima Colomba della Bauli, oppure una confezione di pizza al formaggio della Santangelo. A 4,98 euro, invece, possiamo trovare la Colomba farcita o la Colomba ciocosoffice della Bauli, la Colomba tartufone della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) . Ledella, sono partite ieri, 30 marzo, è durerannoa giovedì 132023. Come plausibile,sui dolciumi, in particolare quelli a temale. Tra questi, troviamo l’offerta sulla colombale: una colomba Fior Fiore + una confezione di pasticcini a scelta (Cuor di Gianduia, Delizie all’Albicocca o Ruvidi con Cioccolato), vostri a solamente 10 euro. LedellaA 3,99 euro, possiamo trovare in questo periodo una confezione di buonissima Colomba della Bauli, oppure una confezione di pizza al formaggio della Santangelo. A 4,98 euro, invece, possiamo trovare la Colomba farcita o la Colomba ciocosoffice della Bauli, la Colomba tartufone della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : #Volantino della Coop per il periodo pasquale - CorriereCitta : Nuovo volantino Coop Buona Pasqua: offerte imperdibili fino al 13 aprile - collepasso : € 3.524,55 il nuovo “stipendio” mensile della sindaca: la denuncia in un volantino dell’opposizione… - GiampieroPrz : RT @Bennet_official: Pronti per una dolcissima Pasqua ??? Con le offerte sui piatti pronti e i prodotti del nuovo volantino potrai trascorre… - Ultimoprezzo : Il nuovo volantino Unieuro di aprile 2023? NON È quello che potrebbe sembrare. Ecco perché -