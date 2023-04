Nuovo record di pubblico per il GP d’Australia a Melbourne

(Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premiodi Formula 1 Rolex 2023 ha stabilito undi, per il secondo anno consecutivo. La Formula 1 ha registrato un’affluenza di 444.631 spettatori per quattro giorni all’Albert Park, superando di 25.517 unità la cifra del 2022. IldiÈ stato inoltre battuto ildi presenze per l’intera stagione 2022, quando 440.000 persone hanno affollato il Circuit of The Americas per tre giorni in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. Il giovedì diha registrato 60.832 spettatori, il numero più alto dal 2014, mentre il venerdì e il sabato hanno fatto registrare rispettivamente 122.927 e 129.748 presenze. Oggi, la cifra ufficiale delle presenze è di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ? TimeMachine ? ? Vittorie storiche per uno Scudetto o per un record: cinque #NapoliMilan del passato da rigustare… - parallelecinico : Lui è Markquis Nowell, il play di Kansas State. Stanotte, oltre a 20 punti e 5 palle rubate, ha smazzato 19 assist:… - RaiNews : Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il Mediterraneo. A Lamped… - pierpi13 : Brava! Continua la festa per Alessia Zecchini. Con la profondità di -109 metri, nelle acque di Moalboal (Filippine)… - SwimSwam_Italia : Summer McIntosh Stabilisce Il Nuovo Record Del Mondo Nei 400 Misti -

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi unguinness world. ...Ad oggi c'è una Milano che riguarda 50 mesi di attesa per una prostatectomia". Sul palco si sono alternati gli interventi di personalità del mondo della medicina come Silvio Garattini, oppure ...Alonso Lopez conquista la pole position del Gp d'Argentina nella classe Moto2. Lo spagnolo, in sella alla Speed Up, gira in 1'42"472,del circuito di Termas de Rio Hondo, precedendo il connazionale Aron Canet (1'42"513) e il thailandese Somkita Chantra (1'42"520), entrambi su Kalex. Sesto posto per Celestino Vietti (...

"Felicissima sera", Pio e Amedeo si aggiudicano un nuovo guinness world record TGCOM

Il ’Bez’ un leone. Marini di cuore. Ma Brad Binder (nella foto) è una fionda sulla Ktm: dalla casella numero 15 in griglia alla vittoria della Sprint Race. Una rimonta capolavoro fin dalle prime curve ...L'hanno già ribattezzata la gara dei record: 1.301 gli iscritti alla Seconda Prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada maschile e femminile per le categorie del Gran Premio Giovanissimi. Ra ...