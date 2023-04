Nona edizione de La Ottanta | partiti | ed è subito spettacolo!

(Di domenica 2 aprile 2023) Lade La, regata costiera targata Circolo Nautico Santa Margherita, ha offerto ieri sabato 1 aprile un insolito e colorato spettacolo lungo il litorale di Caorle, con il golfo punteggiato di gennaker e spinnaker per l’avvio della stagione offshore adriatica. Il primo appuntamento del Trofeo Caorle X2 XTutti, percorso di vela d’altura che da aprile ad ottobre consente agli equipaggi di misurarsi con quattro regate di diversa difficoltà, non ha deluso le aspettative, consegnando ai partecipanti condizioni meteo marine ideali alla partenza: vento di tramontana intorno ai sei nodi, cielo terso e aria frizzante.de La, 61 iscritti nelle categorie X2 e XTutti La2023, inserita tra le regate di interesse nazionale della ...

