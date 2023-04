“Non voglio crederci!”. Lutto nel cinema italiano, il famoso attore stroncato dal cancro (Di domenica 2 aprile 2023) Lutto nel mondo del cinema. È morto il famoso attore Christo Jivkov. In molti lo ricorderanno per essere comparso nel film del 2004 di Mel Gibson, la Passione di Cristo. L’attore di origini bulgare, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il tumore: aveva soltanto 48 anni. Jivkov è scomparso in un ospedale di Los Angeles, a due passi da Hollywood. A riportare la notizia e a darne conferma è il sito Deadline. In Italia la notizia è stata data da La Repubblica. Nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, in Bulgaria, Christo Jivkov si era diplomato all’Accademia Bulgara di cinema e Teatro. Qui l’artista si era specializzato in regia cinematografica con un documentario sulla nostra Cinecittà e chiaramente anche il cinema italiano. Qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023)nel mondo del. È morto ilChristo Jivkov. In molti lo ricorderanno per essere comparso nel film del 2004 di Mel Gibson, la Passione di Cristo. L’di origini bulgare, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il tumore: aveva soltanto 48 anni. Jivkov è scomparso in un ospedale di Los Angeles, a due passi da Hollywood. A riportare la notizia e a darne conferma è il sito Deadline. In Italia la notizia è stata data da La Repubblica. Nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, in Bulgaria, Christo Jivkov si era diplomato all’Accademia Bulgara die Teatro. Qui l’artista si era specializzato in regiatografica con un documentario sulla nostra Cinecittà e chiaramente anche il. Qualche ...

