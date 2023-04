"Non solo capogruppo". Il piano della Schlein: Pd, tam-tam su Boccia (Di domenica 2 aprile 2023) Fresco fresco di nomina a capogruppo del Senato, Francesco Boccia potrebbe venire ripagato presto da Elly Schlein con una poltrona ancora più pesante e prestigiosa: quella di governatore della "sua" Puglia, al posto di Michele Emiliano. Il tam tam impazzito al Nazareno viene svelato da Titti De Simone, nuova presidente del Pd di Bari, che intervistata da Affaritaliani.it consegna qualche succoso dettaglio sul futuro del partito in mano ora a Schlein e all'ala più radical. Non a caso, proprio con la candidatura alle primarie e la successiva vittoria di Elly la De Simone, che aveva lasciato il Pd nel 2017, è tornata "con la speranza che possa rinascere l'identità di sinistra, di un partito che si occupasse degli ultimi e dei penultimi". La nuova linea prevede il riavvicinamento al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Fresco fresco di nomina adel Senato, Francescopotrebbe venire ripagato presto da Ellycon una poltrona ancora più pesante e prestigiosa: quella di governatore"sua" Puglia, al posto di Michele Emiliano. Il tam tam impazzito al Nazareno viene svelato da Titti De Simone, nuova presidente del Pd di Bari, che intervistata da Affaritaliani.it consegna qualche succoso dettaglio sul futuro del partito in mano ora ae all'ala più radical. Non a caso, proprio con la candidatura alle primarie e la successiva vittoria di Elly la De Simone, che aveva lasciato il Pd nel 2017, è tornata "con la speranza che possa rinascere l'identità di sinistra, di un partito che si occupasse degli ultimi e dei penultimi". La nuova linea prevede il riavvicinamento al ...

