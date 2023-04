"Non si capisce dove stia andando". Anche Cottarelli non si fida del Pd (Di domenica 2 aprile 2023) Dubbi sul Pd a guida Schlein. Li esprime Carlo Cottarelli, senatore dem che cerca di capire dove andrà il nuovo corso del partito. Lasciare il Pd? «Non devo restituire nessuna tessera perché non ce l'ho». Così l'economista Carlo Cottarelli, senatore del Pd, in un'intervista a Il Corriere della Sera. Ma «se dovessi uscire non andrei in un altro gruppo. Non sarebbe giusto. Sono stato eletto come capolista in un collegio plurinominale nella lista del Pd. So che in molti nella scorsa legislatura hanno cambiato gruppo ma non mi sembrerebbe giusto. A quel punto mi dimetterei da senatore», spiega. dove andrà il Pd? «Non è chiarissimo quello che avverrà, bisognerà vedere sulle decisioni concrete quali posizioni vorrà prendere la nuova segreteria. C'è un punto nella mozione Schlein che mi trova ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Dubbi sul Pd a guida Schlein. Li esprime Carlo, senatore dem che cerca di capireandrà il nuovo corso del partito. Lasciare il Pd? «Non devo restituire nessuna tessera perché non ce l'ho». Così l'economista Carlo, senatore del Pd, in un'intervista a Il Corriere della Sera. Ma «sessi uscire non andrei in un altro gruppo. Non sarebbe giusto. Sono stato eletto come capolista in un collegio plurinominale nella lista del Pd. So che in molti nella scorsa legislatura hanno cambiato gruppo ma non mi sembrerebbe giusto. A quel punto mi dimetterei da senatore», spiega.andrà il Pd? «Non è chiarissimo quello che avverrà, bisognerà vedere sulle decisioni concrete quali posizioni vorrà prendere la nuova segreteria. C'è un punto nella mozione Schlein che mi trova ...

