“Non può averlo fatto”. UeD, il trono di Lavinia Mauro finisce col botto: succede dopo la scelta (Di domenica 2 aprile 2023) Uomini e Donne, i dettagli dopo la scelta. Lavinia Mauro giunta al termine della sua corsa nel dating show di Maria De Filippi davanti ai due corteggiatori. Il fortunato? Alessio Corvino, su cui in molti avevano già scommesso da diverso tempo, ma alcuni dettagli del fatidico momento della scelta ancora sfuggono? Le anticipazioni rese note sulla pagina Instagram di Lorenzopugnaloni riescono a fornire qualche curiosità in più. La scelta di Lavinia Mauro a UeD cade su Alessio Corvino, i dettagli. Piccolo passo indietro prima di addentrarci nel vivo della notizia. Poco prima della scelta, la tronista aveva espressamente posto una richiesta esplicita. Lo avrebbe reso noto attraverso un video con tanto di scritta: “Sono trascorsi 7 mesi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Uomini e Donne, i dettaglilagiunta al termine della sua corsa nel dating show di Maria De Filippi davanti ai due corteggiatori. Il fortunato? Alessio Corvino, su cui in molti avevano già scommesso da diverso tempo, ma alcuni dettagli del fatidico momento dellaancora sfuggono? Le anticipazioni rese note sulla pagina Instagram di Lorenzopugnaloni riescono a fornire qualche curiosità in più. Ladia UeD cade su Alessio Corvino, i dettagli. Piccolo passo indietro prima di addentrarci nel vivo della notizia. Poco prima della, la tronista aveva espressamente posto una richiesta esplicita. Lo avrebbe reso noto attraverso un video con tanto di scritta: “Sono trascorsi 7 mesi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Non basta pomparle con i media. Ci saluta la nostra amica finnopiddina SANNA MARIN. Vediamo se la Finlandia può ess… - Italiantifa : Dopo le sconcertanti dichiarazioni del Presidente del Senato 'Ignazio La Russa' chiediamo le sue dimissioni. La sec… - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Le scuse di #LaRussa non bastano: è una storia quotidiana, un tentativo di riscrivere la storia. No… - Azzurra54227165 : RT @Tizzisav: @sweetlullaby0 @gabrillasarti2 Il senso è uno solo, rompere la balle alla gente normale. Comunque non può durare sta storia,… - GVIGNADUZZI : RT @PieraBelfanti: A casa propria La Russa può fare ciò che crede, accendere santini e venerare miti condannati dalla storia Come president… -