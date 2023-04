“Non garantire il rapporto e gli incontri tra i genitori detenuti e i figli viola i diritti umani”: la sentenza della Cedu (Di domenica 2 aprile 2023) La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha accolto il ricorso di un padre detenuto a cui era stato negato di vedere la figlia di dieci anni. Il rischio, secondo i magistrati lituani, era che l’incontro con i familiari o anche con la sola bambina potesse compromettere le indagini. La Cedu ha sanzionato la Lituania, ricordando che il rapporto tra padre e figlio va garantito, a prescindere dal reato, sulla base dell’articolo otto della Convenzione Onu per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’uomo, ristretto nel carcere di Kaunas, in Lituania, era stato arrestato nel 2019 per traffico internazionale di stupefacenti. Secondo l’accusa, sarebbe stato l’esponente di spicco di un’organizzazione criminale che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) La Corte europea deidell’uomo () ha accolto il ricorso di un padre detenuto a cui era stato negato di vedere laa di dieci anni. Il rischio, secondo i magistrati lituani, era che l’incontro con i familiari o anche con la sola bambina potesse compromettere le indagini. Laha sanzionato la Lituania, ricordando che iltra padre eo va garantito, a prescindere dal reato, sulla base dell’articolo ottoConvenzione Onu per la salvaguardia deie delle libertà fondamentali. L’uomo, ristretto nel carcere di Kaunas, in Lituania, era stato arrestato nel 2019 per traffico internazionale di stupefacenti. Secondo l’accusa, sarebbe stato l’esponente di spicco di un’organizzazione criminale che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Dopo la decisione della Corte di Cassazione francese di non procedere all’estradizione dei 10 ex brigatisti rossi… - lorepregliasco : Per mia fortuna ho un passaporto che scade nel 2025. Ma è concepibile che chi ce l'ha in scadenza passi settimane o… - fattoquotidiano : “Non garantire il rapporto e gli incontri tra i genitori detenuti e i figli viola i diritti umani”: la sentenza del… - TizianaP61 : @rubio_chef Se Cospito muore sarà un'esecuzione in un paese dove non c'è la pena di morte. In uno stato di diritto… - luce_mariniello : @guidoscorza IMHO non si tratta di garantire 'salvacondotto regolamentare' ma di adeguare la tutela dei dati person… -