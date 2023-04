"Non è a rischio". Pnrr, la strategia: ipotesi risorse su progetti realizzabili (Di domenica 2 aprile 2023) Non accennano a placarsi le preoccupazioni sul rispetto dei tempi d'attuazione del Pnrr. Ad esprimere i suoi timori oggi è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che intervenendo alla trasmissiome 'Mezz'Ora in più' su Rai3 ha lanciato un appello al governo affinché affronti con una prospettiva "manageriale" la gestione delle risorse: "Questo è un esercizio politico, ma poi è molto manageriale - ha detto Sala -. Se la politica s'illude di cambiare pelle da un giorno all'altro sbaglia. Quando dico se ci sono fondi inutilizzati dateli a Milano vengo ridicolizzato, ma dico la verità. Abbiamo progetti nel cassetto per rifare le scuole, l'edilizia popolare, comprare autobus. Cose vere. Se ci danno i fondi li investiamo". Sala quindi sottolinea di non volere affatto sottrarre fondi ad altre aree del Paese, ma invita a considerare il ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Non accennano a placarsi le preoccupazioni sul rispetto dei tempi d'attuazione del. Ad esprimere i suoi timori oggi è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che intervenendo alla trasmissiome 'Mezz'Ora in più' su Rai3 ha lanciato un appello al governo affinché affronti con una prospettiva "manageriale" la gestione delle: "Questo è un esercizio politico, ma poi è molto manageriale - ha detto Sala -. Se la politica s'illude di cambiare pelle da un giorno all'altro sbaglia. Quando dico se ci sono fondi inutilizzati dateli a Milano vengo ridicolizzato, ma dico la verità. Abbiamonel cassetto per rifare le scuole, l'edilizia popolare, comprare autobus. Cose vere. Se ci danno i fondi li investiamo". Sala quindi sottolinea di non volere affatto sottrarre fondi ad altre aree del Paese, ma invita a considerare il ...

