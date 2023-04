Nokia C12 Plus, nuovo entry-levelè ora ufficiale (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Lo scorso mese di gennaio il produttore finlandese HMD Global aveva annunciato ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Nokia C12. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di ampliare ulteriormente questa serie, presentando in veste ufficiale anche il nuovo Nokia C12 Plus. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche. HMD Global annuncia ufficialmente sul mercato anche il nuovo Nokia C12 Plus HMD Global continua ad ampliare la proposta di fascia medio-bassa a marchio Nokia. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha annunciato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo entry-level Nokia C12 ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Lo scorso mese di gennaio il produttore finlandese HMD Global aveva annunciato ufficialmente sul mercato il-levelC12. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di ampliare ulteriormente questa serie, presentando in vesteanche ilC12. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche. HMD Global annuncia ufficialmente sul mercato anche ilC12HMD Global continua ad ampliare la proposta di fascia medio-bassa a marchio. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha annunciato ufficialmente per il mercato indiano il-levelC12 ...

