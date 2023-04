No! Questo video non mostra dei soldati ucraini che maltrattano una donna musulmana e suo figlio (Di domenica 2 aprile 2023) Circola un video dove una donna in auto sarebbe stata insultata e maltrattata da due soldati ucraini. Nella clip si nota che la donna viaggiava in auto con il suo bambino in una strada in mezzo ai campi, quando improvvisamente viene fermata da un auto con a bordo dei presunti soldati ucraini. Questi avrebbero sentito la donna parlare in russo e, una volta scoperto che si trattava di una musulmana, avrebbero definito “maiale” il suo bambino e li avrebbero spaventati con dei colpi d’arma da fuoco prima di andarsene. L’auto dei presunti ucraini riportava una piccola bandiera ucraina sul retro, posta sopra una enorme croce della Wehrmacht per indicare la loro ideologia nazista. Si tratta di una messinscena, smascherata ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Circola undove unain auto sarebbe stata insultata e maltrattata da due. Nella clip si nota che laviaggiava in auto con il suo bambino in una strada in mezzo ai campi, quando improvvisamente viene fermata da un auto con a bordo dei presunti. Questi avrebbero sentito laparlare in russo e, una volta scoperto che si trattava di una, avrebbero definito “maiale” il suo bambino e li avrebbero spaventati con dei colpi d’arma da fuoco prima di andarsene. L’auto dei presuntiriportava una piccola bandiera ucraina sul retro, posta sopra una enorme croce della Wehrmacht per indicare la loro ideologia nazista. Si tratta di una messinscena, smascherata ...

