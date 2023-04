Nel condominio non sono ammessi cani e la ragazza cieca viene sfrattata da casa. Dura lex sed lex (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono leggi insopportabili, come quella sulla tortura e il parlamento si appresta ad abolirla. Perché intralcia le manganellate della polizia e dei secondini che non possono più picchiare i carcerati. È una vergogna. sono finiti in prigione i poveri carabinieri che seviziarono un tossico. Infatti, la sorella, senatrice, si appella all’intervento del capo dello stato. Ci saranno meno scrupoli a buttare fuori dal palazzo la ragazza cieca che col suo cane-guida disturba l’intero condominio. Tanto è ipovedente, mica più cieca come un tempo. Nonostante i continui processi Netanyahu è sempre capo del governo. Israele sull’orlo della dittatura Ora vuole la riforma della giustizia, condivisa da coloni e ultra ortodossi, per avocare a sé molti poteri. Se inpolitica entra la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) Cileggi insopportabili, come quella sulla tortura e il parlamento si appresta ad abolirla. Perché intralcia le manganellate della polizia e dei secondini che non pospiù picchiare i carcerati. È una vergogna.finiti in prigione i poveri carabinieri che seviziarono un tossico. Infatti, la sorella, senatrice, si appella all’intervento del capo dello stato. Ci saranno meno scrupoli a buttare fuori dal palazzo lache col suo cane-guida disturba l’intero. Tanto è ipovedente, mica piùcome un tempo. Nonostante i continui processi Netanyahu è sempre capo del governo. Israele sull’orlo della dittatura Ora vuole la riforma della giustizia, condivisa da coloni e ultra ortodossi, per avocare a sé molti poteri. Se inpolitica entra la ...

