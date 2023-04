NBA | risultati della notte 2 aprile | vittorie importanti di Miami e New Orleans

(Di domenica 2 aprile 2023) Solo due partite nellaNBA, ma entrambenella corsa per avere un posto diretto nei Playoff o per ottenere l’accesso al Play-In., dunque, pesanti per iHeat e i NewPelicans, che hanno superato rispettivamente i Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers.continua la caccia alla sesta posizioneEastern Conference, l’ultima che permette di accedere direttamente ai Playoff. Gli Heat si sono imposti per 129-122 contro una Dallas che perde una chance forse decisiva di poter agganciare il decimo posto ad Ovest. Per i Mavs è la settima sconfitta nelle ultime dieci e l’arrivo di Kyrie Irving non ha proprio portato isperati. Una partita che si è decisa già dopo il primo quarto, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: Dallas perde anche a Miami, Ingram batte Leonard: Jimmy Butler trascina Miami alla vittor… - LucaCico80 : - Davide_piase : Tredici gare, tantissimi spunti e risultati pesanti. Meno male che c’è il play-in… #NBA - Gazzetta_NBA : Banchero 30 e lode, Orlando piega Washington. Davis lancia i Lakers #Nba - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: Davis trascina i Lakers al settimo posto, bene Suns e Warriors: Anthony Davis segna 17 de… -

... innanzitutto, alla 'mano caldà della prima scelta assoluta al Draft2022, finisce a referto da ... Altri: Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 117 - 110; Cleveland Cavaliers - New York ...Numeri che vanno oltre ie la posizione di classifica. In pochi mesi è passata dal 18° al ... Ho sentito paragoni con l', ma lì si gioca 48' invece di 90' e si prendono meno colpi che nel ...La classifica è talmente stretta che non ha senso fare dei pronostici, anche perché due... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti guida tv Tutte le partitein onda sui canali Sky ...

Banchero 30 e lode, Orlando piega Washington. Davis lancia i Lakers La Gazzetta dello Sport

Solo due partite nella notte NBA, ma entrambe importanti nella corsa per avere un posto diretto nei Playoff o per ottenere l’accesso al Play-In. Vittorie, dunque, pesanti per i Miami Heat e i New Orle ...Solo due partite nella notte NBA, ma entrambe importanti nella corsa per avere un posto diretto nei Playoff o per ottenere l’accesso al Play-In. Vittorie, dunque, pesanti per i Miami Heat e i New Orle ...