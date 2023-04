Nave (M5S): Sindacati tuonano contro Governo che blocca crescita (Di domenica 2 aprile 2023) Il post del Senatore del Movimento 5 Stelle che ha partecipato alla manifestazione Fai la Cosa Buona indetta da Uil e Cgil a Napoli Oggi ho partecipato alla mobilitazione nazionale dell’edilizia “Fai la Cosa Buona” con #FenealUil e #filleacgil a Napoli assieme ai colleghi Agostino Santillo , Ada Lopreiato e il Coordinatore regionale M5S Campania Salvatore Micillo .Abbiamo manifestato per difendere l’occupazione e protestare contro il blocco della cessione dei crediti relativi al superbonus 110% e le modifiche al codice degli appalti. “La modifica al codice porterà precarietà e illegalità nei cantieri” “15mila posti a rischio in Campania” tuonano i Sindacati contro un Governo che con la sua austerity sta bloccando la crescita di un intero Paese. Siamo scesi ... Leggi su puntomagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Il post del Senatore del Movimento 5 Stelle che ha partecipato alla manifestazione Fai la Cosa Buona indetta da Uil e Cgil a Napoli Oggi ho partecipato alla mobilitazione nazionale dell’edilizia “Fai la Cosa Buona” con #FenealUil e #filleacgil a Napoli assieme ai colleghi Agostino Santillo , Ada Lopreiato e il Coordinatore regionale M5S Campania Salvatore Micillo .Abbiamo manifestato per difendere l’occupazione e protestareil blocco della cessione dei crediti relativi al superbonus 110% e le modifiche al codice degli appalti. “La modifica al codice porterà precarietà e illegalità nei cantieri” “15mila posti a rischio in Campania”unche con la sua austerity stando ladi un intero Paese. Siamo scesi ...

