Nasa, sulla Luna dopo 51 anni: ecco chi sono i 4 astronauti di Artemis 2 (Di domenica 2 aprile 2023) . Domani pomeriggio alle ore 17.00, la Nasa darà i nomi degli astronauti che proveranno nuovamente a raggiungere la Luna. Una simile missione, manca da ben 51 anni vista l'oggettiva difficoltà nel raggiungere il nostro satellite. Da quello che fa trapelare la Nasa, l'equipaggio spaziale sarà composta tra tre astronauti statunitensi e uno canadese. dopo cinquant'anni, la Nasa torna sulla Luna La Nasa è pronta all'annuncio storico. Farà infatti i nomi dei coraggiosi astronauti che proveranno a raggiungere nuovamente la Luna, in una missione che manca dai tempi in cui Neil Armstrong mise il primo piede umano sul terreno del nostro satellite.

