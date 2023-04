Napoli virtuoso: quinta squadra in Serie A per spese per procuratori. Nel 2022 circa 12 milioni (Di domenica 2 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport dedica un’ampia pagina ai procuratori, che definisce “la piovra del calcio”. Con i parametri zero il potere degli agenti è cresciuto a dismisura. La rosea fa il conto di quanto spendono le squadre di Serie A per i rapporti di lavoro con gli agenti dei loro giocatori, in base al report pubblicato dalla Figc relativo all’anno 2022. In totale, la Serie A ha pagato ai procuratori più di 205 milioni di euro (per la precisione 205.746.014). La Juventus è la società che ha speso di più, con oltre 51 milioni bonificati agli intermediari, mentre il Torino è quella più virtuosa. Il Napoli si colloca al quinto posto di questa particolare classifica, con 12.486.735 euro pagati agli agenti: insomma, si può considerare come un club ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport dedica un’ampia pagina ai, che definisce “la piovra del calcio”. Con i parametri zero il potere degli agenti è cresciuto a dismisura. La rosea fa il conto di quanto spendono le squadre diA per i rapporti di lavoro con gli agenti dei loro giocatori, in base al report pubblicato dalla Figc relativo all’anno. In totale, laA ha pagato aipiù di 205di euro (per la precisione 205.746.014). La Juventus è la società che ha speso di più, con oltre 51bonificati agli intermediari, mentre il Torino è quella più virtuosa. Ilsi colloca al quinto posto di questa particolare classifica, con 12.486.735 euro pagati agli agenti: insomma, si può considerare come un club ...

