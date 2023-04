Napoli, Spalletti torna a prendere gol in casa dopo 4 anni: l'ultima volta lo stese la Juve (Di domenica 2 aprile 2023) Brutta serata per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha subito 4 gol in casa, stavolta ad opera del Milan: non succedeva da 14 anni. L'ultima... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Brutta serata per Luciano. Il tecnico delha subito 4 gol in, staad opera del Milan: non succedeva da 14. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - DAZN_IT : “Carta canta” ???? #Spalletti sottolinea i meriti del #Napoli in questa stagione ???? #NapoliMilan #DAZN - GoalItalia : Nervi tesi nel tunnel del 'Maradona': scintille tra Spalletti e Maldini ?? #NapoliMilan - pasto_388 : RT @Gazzetta_it: Maldini e Spalletti, lite nel tunnel dopo l'esultanza di Leao: 'Mister, che c... vuoi?' #NapoliMilan - mimanda_picone : Comunque si è perso di squadra, tutti inguardabili... L'unico appunto a #Spalletti è non aver cambiato quelli più… -